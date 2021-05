Il Jackpot del superenalotto resta immacolato, ma succede qualcosa di straordinario nel Lazio, e non è la prima volta.

Il Superenalotto ha ancora il jackpot immacolato, il ‘6’ nella prossima estrazione del 6 maggio vale 148.400.000,00 euro. Una cifra spropositata se si pensa che potrebbe essere una sola la persona a vincere, a fronte di una somma che farebbe comodo a tanti in un periodo di crisi come questo. Ma è successo qualcosa di straordinario vicino a Roma, ed è la seconda volta in pochi mesi. Andiamo per ordine.

La combinazione vincente del Superenalotto

6 – 43 – 48 – 60 – 75 – 85

numero Jolly 1

numero Superstar 2

Le quote

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 30.055,71

Punti 4: 432 totalizzano Euro: 430,96

Punti 3: 16.857 totalizzano Euro: 32,94

Punti 2: 298.202 totalizzano Euro: 5,75

Le quote superstar

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 43.096,00

Punti 3SS: 73 totalizzano Euro: 3.294,00

Punti 2SS: 1.378 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.939 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.785 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.169 totalizzano Euro: 329.225,00

Superenalotto, succede qualcosa di straordinario vicino a Roma: vince 200 mila euro e una casa al Vinci Casa

La dea bendata ha fatto un regalo meraviglioso ad un fortunato giocatore di Anzio, alle porte di Roma: gli ha regalato una casa nuova e 200mila euro da spendere a suo piacimento.

Il misterioso giocatore, ha centrato il 5 al VinciCasa e, con un biglietto da 2 euro, ha incassato mezzo milione. La vincita è stata registrata presso il punto vendita Sisal Bar Meeting Point. Il vincitore ha ottenuto 200mila euro da spendere come vorrà e altri 300mila da impiegare nell’acquisto di una casa. Avrà tempo due anni per scegliere quella giusta.

La vincita che gli ha cambiato la vita: il Vinci Casa, come si gioca

Dalla nascita del VinciCasa sono stati assegnati già 152 immobili. Per ritirare il premio il vincitore ora dovrà presentarsi con la ricevuta presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o di Roma. I numeri che gli hanno cambiato la vita: 3, 11, 17, 20, 21.

Per giocare a VinciCasa basta scegliere 5 numeri su 40 e se si indovinano tutti, si vince una casa + 200.000€ subito. Si può giocare in ricevitoria e online al costo di 2€. L’estrazione avviene ogni sera alle 20. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti.