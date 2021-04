Estrazione del Superenalotto del 27 aprile: c’era grande attesa per un Jackpot stellare che valeva più di 143 milioni di euro. Vediamo com’è andata.

Non è la quota più alta della storia, ma poco ci manca. Il Jackpot del Superenalotto, immacolato da luglio scorso quando in Sardegna sono stati vinti 59 milioni di euro, raggiunge ora la ‘spaventosa’ cifra di 145.100.000 €. Sembra, dai dati della Sisal, che gli italiani stiano provando a sbancare il gioco in tutti i modi, ma senza esagerare. Hanno capito che per vincere tanti soldi non occorre investire grandi cifre e si affidano a sistemi anche online con spese che non sono mai esagerate.

Oppure si affidano ai numeri di sempre: una ricorrenza particolare, un sogno. Solo così si può vincere perché come sapete non esiste nessun sistema matematico per azzeccare la sestina vincente: i numeri vengono decisi dal caso. Nell’estrazione del 27 aprile, c’è tuttavia chi sorride, e quanto sorride.

Superenalotto, vince 200 mila euro con il ‘5’: la città fortunata

La sestina del Superenalotto di marted’ 27 aprile: 41 49 56 58 60 68

Jolly: 59 SuperStar: 79

A Piantedo, in provincia di Sondrio, la vincita più alta, ad un passo dal grande sogno. Un fortunato giocatore ha centrato 5 numeri, unico in Italia, e si è aggiudicato la bellezza di 210 mila euro.

Le altre vincite.

Vincite immediate

Premio Valore in Euro (€) Vincitori Vincite immediate 25,00 € 15.192

Quote SuperEnalotto

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 143.718.892,61 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 210.691,78 € 1 4 punti 368,41 € 581 3 punti 35,59 € 18.132 2 punti 6,71 € 298.744

Quote SuperStar

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 36.841,00 € 1 3 punti + SuperStar 3.559,00 € 58 2 punti + SuperStar 100,00 € 1.335 1 punti + SuperStar 10,00 € 9.983 0 punti + SuperStar 5,00 € 25.457

Giovedì 29 aprile, la nuova estrazione. Il consiglio come sempre è quello di non esagerare e di non farvi ossessionare da una vincita che ha una probabilità su svariati milioni di essere raggiunta. Conviene, come dicevamo, scommettere sui numeri più cari, le ricorrenze, la nascita di un figlio. I numeri sono decisi dal caso, tanto vale provarci con quelli più importanti.