Numeri che giocava da sempre e che gli hanno regalato la fantastica cifra di un milione. E’ successo ad un pesarese, un lavoratore.

La fortuna non vuole sentire ragioni o calcoli. I sistemisti ogni settimana fanno a gara a chi trova il modo migliore per mettere in gioco più numeri possibili al minimo costo. Calcoli, previsioni, maghi e fattucchieri. No, il gioco è solo un caso e puoi scommettere anche 9 numeri su 10 che potrebbe uscire il decimo. Oppure può capitare di giocare un solo euro, cinque numeri su 55 e azzeccarli tutti. I numeri magari di una ricorrenza importante: sempre quelli, è inutile sfidare la fortuna.

Il Superenalotto di stasera, 22 aprile, vale 141 milioni per chi indovina la sestina vincente e il discorso non cambia: conviene giocare i numeri di sempre.

Qualche tempo fa è capitato che con il Million Day un uomo pesarese, lavoratore, scoppiasse a piangere dopo che si è accorto di avere cambiato la sua vita per sempre: quei numeri che nascondono chissà cosa della sua vita, erano usciti, tutti e 5, e lui ha vinto il massimo: 1 milione di euro!

Raccontano dalla Tabaccheria 2000, a Pesaro nel quartiere Soria, che un uomo di mezza età, lavoratore abitante in zona, si è presentato al titolare, era visibilmente emozionato, sapeva di avere vinto ma ancora non si capacitava ne della fortuna inaspettata, ne soprattutto dell’entità della stessa. Il titolare accende il macchinario, controlla schedina ed estrazioni, e glielo conferma: sì è vero, ha vinto. Ma non ha vinto una somma qualsiasi, ha vinto 1 milione di euro con il concorso del Million Day.

L’uomo è scoppiato a piangere, da quel momento la sua vita è cambiata per sempre. Aveva speso un solo euro e i numeri erano quelli che aveva giocato sempre. I cinque numeri della fortuna. C’è riserbo sull’identità del fortunato. “Posso solamente dire che il vincitore è un residente di Pesaro, che è una persona normale e non è uno già ricco”.