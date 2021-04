Le incredibili vincite al Dieci e Lotto in due diverse città. Vincitori e titolari entusiasti del grandissimo risultato ottenuto.

Una vincita incredibile arrivata all’improvviso come un fulmine, ma invece del tuono, dopo, c’è stata la festa per un risultato incredibile ed inaspettato. Lo scorso sabato, infatti la fortuna ha sorriso ad un giocatore di Matera, che si è portato a casa, grazie ad una giocata da un solo euro al Dieci e Lotto, ben 100mila euro. Una di quelle vincite che può cambiarti la vita, arrivata per caso, forse, anzi quasi sicuramente, senza nemmeno crederci poi tanto.

Stessa sorte in provincia di Siena, dove a Sovicille un fortunato giocatore con una giocata da tre euro sempre al Dieci e Lotto, ha vinto ben 50mila euro. L’ultima giornata di giochi in Italia, comprendendo il solo Dieci e Lotto, ha distribuito la bellezza di 29 milioni di euro, una cifra davvero incredibile di questi tempi. Dall’inizio dell’anno, invece, lo stesso concorso ha fruttato ai giocatori premi complessivi per 1,3miliardi di euro.

Altro che Superenalotto: anche se il sei milionario manca ormai da troppo tempo

Gli italiani però sognano il sei al Superenalotto, è quello il sogno segreto, la vincita capace di cambiarti davvero la vita, senza alcun dubbio. Da troppi mesi ormai quella combinazione di numeri non si verifica in Italia. Nessuno riesce ad indovinare i sei numeri vincenti. L’ultima volta è accaduto a Sassari, lo scorso 7 luglio. Ben nove mesi fa, insomma, dall’ultima vittoria al Superenalotto, vittoria principale, si intende, i fatidico sei, insomma.

Quel 7 luglio del 2020, un fortunato giocatore, si portò a casa ben 59milioni di euro. Da quel momento, il vuoto, nessun altro è più riuscito ad indovinare la fortunata sestina. La prossima estrazione del Superenalotto, metterà in palio una cifra molto vicina ai 140milioni di euro, davvero una somma incredibile.

Gli italiani sperano e sognano la grande impresa, la grande vincita. La propria vita cambiata in una attimo. Tanti, troppi soldi per dimenticare tutto e ricominciare da zero, anzi da 140 milioni.