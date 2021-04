Il Superenalotto regala una fortuna a tre scommettitori in Italia. Tre le città baciate dalla dea, dal centro al sud. Ecco chi ha vinto.

Il Jackpot del superenalotto resta immacolato e nell’estrazione di martedì 6 aprile varrà 132 milioni di euro. Una cifra spaventosa che quasi dispiace si aggiudicherà solo una persona, o qualche sistemista. Ma così funziona e allora ci sarà uno o più ricchi sfondati e tutti gli altri continueranno solo a sognare una vincita che gli cambi la vita. Nell’ultima estrazione di ieri, sabato 4 aprile, nessuno ha indovinato i 6 numeri magici, ma c’è chi ci è andato molto, molto vicino. Sono in tre, abitano dal centro al sud e anche se la loro vita non è cambiata, di sicuro si è rasserenata. Conti alla mano, si può dire abbiano vinto l’equivalente di 7 anni di stipendio normale.

Roccastrada (Grosseto), Fiumicino (Roma), Pagani (Salerno). Qui si sono vinti 84 mila euro con il 5. Ecco i numeri estratti e la tabella con le vincite del 3 aprile.

1 39 53 60 75 76 36 8

LEGGI ANCHE >>> Il Superenalotto non paga il Jackpot? Ci pensa l’Europa: vincita da sogno

Superenalotto, oggi qualcuno è più felice: quanto si è vinto

La tabella delle vincite.

6 punti 131.317.831,55 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 84.032,07 € 3 4 punti 434,44 € 588 3 punti 33,29 € 23.173 2 punti 5,93 € 404.323

Molto interessante anche la vincita di chi ha indovinato 4 numeri più il Superstar: la tabella.

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 43.444,00 € 1 3 punti + SuperStar 3.329,00 € 137 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.860 1 punti + SuperStar 10,00 € 20.474 0 punti + SuperStar 5,00 € 45.449

LEGGI ANCHE >>> Denunciano il furto dei Gratta e Vinci: poi succede qualcosa di inimmaginabile

Martedì si replica ed è caccia al metodo per raggiungere il sogno milionario. Online sono presenti migliaia di sistemi precompilati di utenti che li hanno pubblicati. Se trovate quello che più vi piace, segnatevi il nome utente e andate in ricevitoria a cercarlo. La raccomandazione è sempre quella di non esagerare, bastano 10 euro per sperare con un sistema che mette in gioco più numeri.