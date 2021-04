Il tema pensioni è uno dei più delicati per il Governo Draghi. Ma quale potrebbe essere la strategia dell’esecutivo? I dettagli.

Le pensioni sono, per qualsiasi esecutivo, uno dei temi maggiormente delicati e difficili da affrontare. Mentre si continua a parlare di una nuova possibile riforma, in molti si chiedono quali sia l’obiettivo del Governo Draghi sulla questione pensionistica.

Sicuramente, come sta accadendo per molto altro, ci sarà qualche cambiamento importante e che non può certo passare inosservato. Certi dettagli però vanno analizzati al meglio per cercare di capire quello che succederà e quello che accadrà nei prossimi mesi. Giusto dunque provare a fare un po’ di chiarezza in più, a partire dalla tanto chiacchierata e discussa quota 100, in vigore dal 2019 ma solo fino al 31 dicembre 2021. Una sorta di vero e proprio triennio sperimentale.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Pensioni è allarme rosso: c’è il rischio povertà

Pensioni, tutte le strategie del Governo Draghi

Mentre sono state chiarite tutte le domande legate alle mensilità annuali delle pensioni, la prima osservazione è legata dunque proprio a questa fantomatica quota 100. Sembra che difficilmente questa sarà rinnovata e confermata. Ed ecco che, a questo punto, diventa impossibile non chiedersi quali saranno i cambiamenti possibili. Non vi è alcun dubbio sul fatto che, la crisi economica creata dal Covid-19, può portare a un vero e proprio restyling del sistema previdenziale, su cui si poggia il Paese.

L’obiettivo è creare una maggiore uguaglianza tra uomini e donne. Infatti sotto questo punto di vista si può sottolineare come le lavoratrici sono sì tutelate, con la possibilità di accedere prima al pensionamento. Questa però ha un costo. Infatti l’Opzione donna è calcolata con il sistema contributivo puro e dunque può portare a una diminuzione dell’assegno pensionistico del 25-30% in base all’ultimo assegno percepito.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE >>> Pagamento pensioni, tutte le novità per aprile

Questo però è soltanto uno degli argomenti che potrebbero essere trattati. Non vi può essere alcun dubbio sul fatto che il 2022 sarà un anno fondamentale per il sistema pensionistico. Questo potrebbe davvero esser modificato dalle basi. Ma chissà quali saranno le reazioni dei lavoratori sulle decisioni e sulle novità.